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Правительство представило в НС вопрос о ратификации соглашения между ЕАЭС и Сербией

Правительство представило в НС вопрос о ратификации соглашения между ЕАЭС и Сербией

Национальное Собрание Армении обсудило вопрос ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его странами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой. Как сообщает Арменпресс, представленный правительством проект представил заместитель министра экономики Варос Симонян.

«Учитывая, что двусторонние соглашения о свободной торговле уже подписаны с Республикой Сербия тремя странами ЕАЭС - Россией, Беларусью и Казахстаном, было принято решение подписать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией, что приведет к сбалансированной ситуации. Все страны-члены ЕАЭС будут иметь доступ к одному рынку с рынком Республики Сербия», - сказал Симонян.


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