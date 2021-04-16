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Подорвавшийся на мине азербайджанский военнослужащий скончался

Подорвавшийся на мине азербайджанский военнослужащий скончался

Минобороны Азербайджана сообщает о кончине военнослужащего Илькина Байрамова, ранее подорвавшегося на мине в Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом пишут азербайджанские СМИ.

Военнослужащий Илькин Байрамов, пострадавший в результате взрыва мины 3 апреля при поиске пропавших без вести военнослужащих на оккупированных Азербайджаном территориях утром 16 апреля, несмотря на старания врачей, скончался.


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