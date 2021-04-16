Азиатские индексы - 16-04-21
ТОКИО, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 29683.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1960.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.81% и составил 3426.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.61% и составил 28969.71 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-04-21
- 17:21 Азиатские индексы - 16-04-21
- 17:19 Сербия заявила о заинтересованности в увеличении поставок газа из России
- 17:06 Заре Синанян посетит РФ с рабочим визитом
- 17:02 Вице-премьер исключил обсуждение вопроса Зангезурского коридора в рамках рабочей группы
- 16:40 В Армении будут созданы два новых музея-заповедника
- 16:35 ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19
- 16:21 В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите
- 16:18 Китай намерен с Францией и ФРГ помочь развивающимся странам в получении вакцин
- 16:01 По случаю Международного дня памятников в Ереване будет проведена конференция
- 16:00 МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС
- 15:55 Вице-премьер коснулся вопроса возможного участия Азербайджана в заседании ЕАЭС
- 15:51 Президент Молдовы встретилась с представителями армянской общины
- 15:47 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1077
- 15:30 Министр молодежи и спорта Ливана примет 24 апреля участие в церемонии поминовения жертв Геноцида
- 15:14 Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт
- 15:09 Президента Армении принял Католикос всея Грузии
- 14:59 В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в банке
- 14:56 Министерство НОКС Армении планирует реставрацию ряда церквей, монастырей и памятников
- 14:20 Мероприятия 24 апреля в Нидерландах из-за ограничений, в основном пройдут в онлайн формате
- 14:10 Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться через полгода-год после вакцинации
- 13:47 Президент Ливана получил приглашение на мероприятия, посвященные памяти жертв Геноцида армян
- 13:44 В филиале Банка Грузии в Тбилиси захватили заложников
- 13:42 Мы должны поощрять реализацию совместных программ: президент Армении посетил Парламент Грузии
- 13:38 При двух тяжелейших стрессах нам удалось обеспечить финансовую стабильность: вице- премьер Армении
20:12, 09.04.2021
Просмотрели 1264 раз Еще одно доказательство участия террористов в войне против Арцаха: акция протеста в Африне
17:34, 13.04.2021
Просмотрели 1112 раз Очередной антиармянский и антироссийский демарш Алиева
13:19, 10.04.2021
Просмотрели 967 раз Тяжелоатлет Самвел Гаспарян - чемпион Европы, Арсен Мартиросян - вице-чемпион
15:38, 13.04.2021
Просмотрели 909 раз Армения - мой дом, и я сделаю все возможное, чтобы эта страна развивалась: Максимилиано Флориани
15:26, 11.04.2021
Просмотрели 683 раз Ушел из жизни Чрезвычайный и полномочный посол Арман Навасардян