Азиатские индексы - 16-04-21

ТОКИО, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 29683.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1960.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.81% и составил 3426.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.61% и составил 28969.71 пункта.