Сербия заявила о заинтересованности в увеличении поставок газа из России

Сербия заинтересована в увеличении объема поставок российского газа. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД республики Никола Селакович в интервью РИА Новости.

"Сербия заинтересована в увеличении объема поставок газа, так как наши потребности растут с каждым годом", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном продлении существующего или заключении нового контракта на поставку газа из России.

По его словам, доля прямых иностранных инвестиций в Сербии увеличилась до 62% от их общего объёма по региону. "Даже в эпоху пандемии мы очень заинтересованы в приходе иностранных инвесторов в Сербию, а значит, нуждаемся в увеличении поставок газа. И я совершенно уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос с нашими российскими партнерами", - отметил глава МИД Сербии.

Селаквич также выразил уверенность в том, что реализация проекта "Турецкий поток" гарантирует Сербии более высокий уровень энергобезопасности, чем ранее.

Сербия надеется на продление существующего или заключение нового контракта на поставку российского газа, здобавил Никола Селакович.

"Я уверен, что это (продление или подписание нового контакта на поставку газа - ред.) будет одной из тем для обсуждения для межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Но также и компании, я имею в виду "Сербиягаз" и "Газпромнефть", будут это обсуждать. И я надеюсь, что они достигнут соглашения как можно скорее", - отметил он.

При этом глава МИД Сербии указал, что появится и больше обязательств по созданию газотранспортной инфраструктуры.

Контракт на поставку российского газа в Сербию подписан 27 марта 2013 года и действует до конца 2021 года.