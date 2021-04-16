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Заре Синанян посетит РФ с рабочим визитом

Заре Синанян посетит РФ с рабочим визитом

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян и начальник отдела развития стратегии Ованес Алексанян 19-23 апреля будут командированы в Российскую Федерацию. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Заре Синанян по приглашению Союза армянской молодежи Ростова-на-Дону примет участие в мероприятии по случаю годовщины Геноцида армян, по приглашению Ассоциации армянских юристов РФ примет участие в форуме юристов, а также проведет ряд встреч.


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