Заре Синанян посетит РФ с рабочим визитом
17:06, 16 Апрель, 2021
Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян и начальник отдела развития стратегии Ованес Алексанян 19-23 апреля будут командированы в Российскую Федерацию. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
Заре Синанян по приглашению Союза армянской молодежи Ростова-на-Дону примет участие в мероприятии по случаю годовщины Геноцида армян, по приглашению Ассоциации армянских юристов РФ примет участие в форуме юристов, а также проведет ряд встреч.
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