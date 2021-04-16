Армения готова предоставить платформу для производства около 100 тыс доз вакцины Sputnik V в месяц

В Армении продолжаются переговоры об организации совместного с Россией производства вакцины Sputnik V. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе видеомоста Москва-Бишкек-Ереван-Минск- Нур-Султан сказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, добавив, что Армения готова предоставить платформу для производства около 100 тыс доз в месяц.

«Я знаю, что эти обсуждения ведутся с декабря прошлого года и продолжаются до сих пор. Насколько мне известно, Армения готова предоставить платформу для производства примерно 100 тыс доз в месяц. Надеюсь, что эти переговоры скоро закончатся», - сказал Артак Камалян.