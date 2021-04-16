Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Нарек Терян назначен заместителем министра экономики Республики Армения

Нарек Терян назначен заместителем министра экономики Республики Армения

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Нарек Терян назначен заместителем министра экономики Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации