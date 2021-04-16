В Армении будут созданы два новых музея-заповедника

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении планирует создать два новых музея-заповедника.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 16 апреля заявила заведующая отделом культурного наследия и народных промыслов Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Астхик Марабян.

“В ближайшее время музеи-заповедники “Столица Двин” и “Крепость Даштадем” пополнят список 13 музеев-заповедников, действующих под эгидой Службы охраны историко-культурных заповедников-музеев и исторической окружающей среды министерства. Думаю, создание новых заповедников-музеев будет способствовать расширению новых туристических маршрутов, комплектации систем управления и их дальнейшему развитию”, - сказала Марабян.

По ее словам, очень важна политика вовлечения общественности в сохранение памятников культуры. Марабян напомнила, что в прошлом году они провели разъяснительную работу с соответствующими представителями органов местного самоуправления и региональных администраций. “Особенно важно вовлечение подрастающего поколения. 12 апреля по инициативе ГНКО “Служба охраны историко-культурных заповедников-музеев и исторической окружающей среды” начались работы по очистке около 50 памятников в десяти регионах Армении и в Ереване. В работах участие и принимают школьники.