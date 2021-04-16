Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19

ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19

Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации