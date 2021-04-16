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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в климатическом саммите

Решение по поводу участия Владимира Путина в инициируемом США климатическом саммите пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока еще решения нет, вопрос по-прежнему изучается. Проинформируем вас, как только будет окончательное понимание", - ответил Песков на вопрос о том, принял ли Путин решение по участию в климатическом саммите, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

 


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