По случаю Международного дня памятников в Ереване будет проведена конференция

По случаю Международного дня памятников и достопримечательностей 27 апреля в Матенадаране состоится конференция “Сложное прошлое, множество будущих вызовов”.

Как сообщает «Арменпресс», 16 апреля на встрече с журналистами заместитель министра образования и науки Армении Ара Хзмалян сказал, что в конференции примут участие все заинтересованные стороны сферы: представители ведомств, правоохранительных органов, попечители, представители профессионального сообщества, дипломатических кругов. Они постараются всесторонне обсудить все актуальные вопросы, связанные с охраной памятников культуры.

“На этот день запланирована и художественная часть, цель которой не столько концертная программа, сколько информирование. Совместно с “Айпостом” мы выпускаем марки с изображениями памятников истории и культуры. Приобретая их, каждый горожанин может внести свой вклад в дел сохранения памятников. Марки продаются, но низкий уровень информированности населения не способствует достаточной выручке, такой, чтобы в полной мере можно было бы говорить об успехе проекта”, - сказал Хзмалян.

Говоря об армянских памятниках культуры, находящихся под контролем Азербайджана, замминистра сказал, что на оккупированных территориях осталось почти 1 500 памятников истории и культуры. “Практически каждый день мы обсуждаем наши действия с коллегами из МИД, стараемся оперативно реагировать на все вызовы и новые реалии. У нас есть проблема проведения системной политики. В рамках Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО разработан план действий, которые мы реализуем поэтапно. Не все подлежит публичному обсуждению”, - сказал Хзмалян.

По его словам, в деле защиты наших памятников от посягательств Азербайджана важно повышение информированности международного сообщества. В течение многих лет мы создавали огромный ценный научный контент. Наши лучшие специалисты - историки, искусствоведы и др. разработали научные труды, которые опубликованы. Однако нужно понимать, кому они адресованы. Даже если мы переведем их, целью станет международное научное сообщество, что конечно хорошо, но этого недостаточно. Сейчас мы обсуждаем это со специалистами в области коммуникаций и информационных технологий, чтобы понять, как этот контент может быть доведен до более широкой аудитории. Нам нужно понимать, какие страны являются нашей политической целью, потому что мы не можем ориентироваться на весь мир. Необходимо уточнить, какие страны, например, имеют ресурсы для влияния на Азербайджан, какие страны могут помочь нам, чтобы обеспечить физическую безопасность наших ценностей”, - сказал заместитель министра, добавив, что научные тексты должны быть доступны и общественности.