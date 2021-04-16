МИД заявил, что Россия не будет стучаться в закрытую дверь отношений с ЕС

Россия не станет стучаться в закрытую дверь сотрудничества с Евросоюзом, Брюссель симулирует взаимодействие, разрушая его архитектуру. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Артем Булатов.

"Фактическая симуляция тесного сотрудничества с нашей страной не может ни в каком виде подменить структурный диалог",- сказал Булатов в ходе онлайн-семинара "Перспективы сотрудничества России и ЕС в области экологии".

Он подчеркнул, что хотя представители Евросоюза "громогласно повторяют" заявления о необходимости взаимодействия по сферам, представляющим взаимный интерес, такие слова не подтверждаются действиями: вся архитектура сотрудничества, которая развивалась годами, была разрушена, заявил дипломат.

Булатов подчеркнул, что в общих интересах найти области для сотрудничества, Россия к нему готова.