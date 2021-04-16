Вице-премьер коснулся вопроса возможного участия Азербайджана в заседании ЕАЭС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился к разговорам о возможном участии Азербайджана в предстоящем заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Как сообщает «Арменпресс», Григорян в Национальном собрании заявил журналистам, что в ближайшее время они выскажут свою позицию по этому вопросу.

На вопрос, можно ли наложить вето на участие Азербайджана, Григорян ответил, что, конечно, возможно, но это процесс, в рамках которого они выразят свою позицию. “Это не вето, это вопрос согласия или несогласия, который имеет формальный процесс, и завершится в ближайшие дни, я лично проинформирую вас об этом, и будут упомянуты основания для несогласия”, - он сказал.

На вопрос, не сделала ли Армения вопрос о возвращении пленных предварительным условием для согласия на участие Азербайджана, и будет ли использована эта возможность? Он ответил вопросом: “Перед кем?”. По мнению Григоряна, вопрос пленных конструктивно обсуждается с Москвой, и он надеется, что решения найдутся. “Если вы считаете это еще одной возможностью, значит, и эта возможность будет использована”.

На уточняющий вопрос о том, считает ли правительство это еще одним поводом для поднятия вопроса содержащихся в Азербайджане пленных, он ответил: “Это, конечно, самый важный вопрос, и любое событие нашей жизни - повод обсудить и поднять этот вопрос”.

Ранее российский телеканал PKK сообщил, что государства-члены ЕАЭС обсуждают возможность участия делегации Азербайджана в заседании межправительственного совета 29 апреля.