Президент Молдовы встретилась с представителями армянской общины

Президент Молдовы Майя Санду 16 апреля встретилась с армянским духовным лидером Нжде Кешишяном и заместителем председателя армянской общины Геннадием Бабаяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в канцелярии президента Молдовы.

Президент Майя Санду отметила, что армянский народ имеет многовековую историю, а местная армянская община издавна является неотъемлемой частью страны. Она подчеркнула, что армянская церковь Святой Богородицы Марии - одно из старейших строений в Кишиневе, построенное в 1804 году.

Президент Молдовы заявила, что только в сотрудничестве можно строить счастливое общество. “Вместе мы сможем превратить наш общий дом, Молдову, в действительно сильную, процветающую страну”, - сказала она.