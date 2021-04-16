Южнокорейская биотехнологическая компания Huons Global подписала соглашение о передаче технологий с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для производства российской вакцины "Спутник V" в Южной Корее, сообщает "Ренхап".

По соглашению, консорциум во главе с Huons Global будет производить "Спутник V" в Южной Корее.

Тремя другими участниками консорциума являются две южнокорейские компании-Humedix и Boran Pharma, а также сингапурская Prestige BioPharma.

Huons Global заявила, что в августе начнет пилотное производство российской вакцины на мощностях консорциума с ежемесячной максимальной производственной мощностью в 100 млн доз,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Остается неясным, смогут ли сами южнокорейцы привиться российской вакциной и когда, так как все вакцины, производимые в Южной Корее, предназначены для экспорта, сообщил чиновник Huons Global агентству. По его словам, решение о том, когда в стране может появиться "Спутник V", производимый в Южной Корее, еще не принято.

Кроме того, агентство сообщает, что местный консорциум, возглавляемый местной биофирмой GL Rapha, заключил отдельную сделку с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по производству "Спутник V" в Южной Корее.