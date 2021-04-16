Президента Армении принял Католикос всея Грузии

Президента Армении Армен Саргсян, находящегося с официальным визитом в Грузии, вместе с его супругой Нуне Саргсян принял Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Католикос-Патриарх всея Грузии приветствовал президента Армении, находящегося в Грузии с официальным визитом. Он подчеркнул, что армянский и грузинский народы имеют многовековую историю дружбы, в сохранении и продолжении которой важную роль сыграли Армянская Апостольская и Грузинская Православные церкви. Он отметил, что обе церкви играют важную роль в установлении мира и стабильности в регионе.

Президент Армен Саргсян поблагодарил за прием, передал Его Святейшеству Илие II приветствия и наилучшие пожелания Католикоса Всех Армян Гарегина II.

Президент Саргсян отметил, что его официальный визит был направлен на обсуждение развития нынешних отношений и сотрудничества между двумя народами, имеющими исторические традиции дружбы. “Цель визита - обсудить сегодняшние проблемы, и главное - поговорить о будущем, укрепить и расширить наши братские отношения, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться плодами нашей дружбы и продолжить дружбу наших народов”.

Президент Саргсян также коснулся текущих вызовов, отметив, что сейчас тяжелые времена как для всего мира, так и для региона. “Армения прошла через ад войны, мы потеряли тысячи молодых жизней. Мои молитвы направлены родителям и семьям погибших. И мы должны сделать все, чтобы в будущем наш регион был более стабильным и мирным.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил надежду, что армянский народ найдет в себе силы для преодоления всех трудностей. “Когда тяжело Армении, армянскому народу, тяжело и нам”, - сказал Католикос-Патриарх Всея Грузии.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II передал президенту Саргсяну и армянскому народу слова благословения, а также свои теплые пожелания Католикосу Всех Армян.