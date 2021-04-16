Министерство НОКС Армении планирует реставрацию ряда церквей, монастырей и памятников

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в сотрудничестве с инвесторами планирует укрепить и отреставрировать ряд памятников культуры.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 16 апреля начальник Управления охраны памятников истории и культуры Министерства образования и науки Арутюн Ванян сообщил, что в 2020 году на средства государства была ремонтирована крыша церкви Святого Спасителя в монастыре Санаин в Лорийской области. Был восстановлен памятник “Сако из Лори” работы Саргиса Багдасаряна, установленный в селе Дсех Лорийской области, который подвергся вандализму и был поврежден

Частично укреплена церковь Св. Рипсиме в Хороме. Во время работ был обнаружен фундамент более раней церкви и реставрационные работы были временно приостановлены.

“Отреставрирована церковь общины Бнунис Сюникской области. В этом году будет проведено и благоустройство церковной территории. Ряд проектов по реставрации памятников заказан на государственные средства. Речь идет о проекте гидроизоляции церкви Мармашен, проекте реставрации монастырского комплекса Шативанк, проекте укрепления древнего городища Агарак и создания музея”, - сказал Ванян.

По его словам, у нас есть огромное культурное наследие - много памятников, восстановление которых государство не может вести в одиночку, министерство ищет возможности для сотрудничества с инвесторами, благотворителями, общественными организациями, другими заинтересованными сторонами и организациями.

“Есть много успешных дел. В 2020 году на основе меморандума о сотрудничестве началось восстановление церкви Аствацинкал в Арагацотнском районе. Через несколько дней начнутся реставрационные работы одного из вестибюлей монастырского комплекса Варагаванк, и этот процесс будет продолжаться непрерывно. Есть предварительная договоренность о реставрации, укреплении и благоустройстве ряда памятников. Среди них Красный мост Еревана, территория церкви Святого Ованеса в Воскевазе, Птгнийский собор, одна из часовен в Аване и др.”, - подчеркнул Ванян.

В случае сотрудничества с частными инвесторами, при необходимости, специалисты Министерства проводят бесплатные проектные работы, чтобы облегчить финансовые траты инвесторов и в кратчайшие сроки организовать оформление документов.

“В 2021 году планируется реализовать несколько новых проектов, будут отреставрированы, фреска церкви Гндеваз, стены церкви Святого Ованеса. Важно также восстановление скульптуры Давида Беджаняна и Хачатура Акопяна “Эхо” на трассе Ереван-Севан. Когда-то эта скульптура подверглась вандализму и разграблению. Важно показать, что государство зботится о своем наследии”, - сказал Арутюн Ванян.