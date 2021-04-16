Мероприятия 24 апреля в Нидерландах из-за ограничений, в основном пройдут в онлайн формате

В Нидерландах 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, мероприятия в основном пройдут в онлайн формате. В беседе с «Арменпресс» президент Федерации армянских организаций Нидерландов (FAON), президент Культурного союза “Абовян” Мато Ахвердян отметил, что важно совместно почтить память жертв Геноцид армян. По его словам, и в этом году армянская община помянет память жертв Геноцида армян, страдания, пережитые ими.

“Поскольку общественные мероприятия запрещены из-за эпидемических ограничений, мы создали онлайн-платформу, на которую можно подписаться, чтобы вместе отметить 106-ю годовщину Геноцида армян. Зверства, совершенные Азербайджаном против армян во время второй Арцахской войны в 2020 году, особенно сдержанное отношение международного сообщества, возродили в нашей памяти трагедию Геноцида армян. Это явление нельзя отделить, учитывая политику Турции по отрицанию и не признанию Геноцида армян со стороны многих стран. Мы будем продолжать упорно бороться против турецко-азербайджанской политики геноцида”, - сказал Мато Ахвердян.

24 апреля в 12:00 по местному времени на страницах в Facebook Армянской федерации Нидерландов (FAON) и инициативы “Armeense Genocide Herdenking” будет представлен видеоролик, снятый молодежью группы “Сердце” Комиссии 24 апреля Голландско-армянской федерации. Профессор, доктор Угур Унгор расскажет о семейных историях потомков переживших Геноцид армян, проживающих в Нидерландах. В тот же день Дирк Родзант, исследователь-преподаватель истории Геноцида армян, прочитает онлайн-лекцию по теме своей докторской диссертации “Нидерланды: преследования армян в Османской империи, 1889-1923 гг.”. Он защитит свою научную диссертацию 23 апреля в Амстердаме.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.

Нидерланды - одна из примерно 30 стран, признавших и осудивших Геноцид армян. Соответствующее решение Парламент страны принял 21 декабря 2004 года.