Уверен, что полиция сможет обеспечить право граждан на свободные выборы: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня полиции принял участие в заседании коллегии полиции. Перед началом заседания премьер-министр возложил цветы к установленной во дворе здания полиции мемориальной доске, воздав дань памяти всем полицейским, отдавшим свою жизнь за Родину.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на заседании коллегии премьер-министр выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Многоуважаемый начальник полиции Республики Армения,

Уважаемые члены коллегии полиции,

Руководители подразделений, заместители,

Уважаемые сотрудники полиции и полицейских войск,

После того, как мы воздали дань уважения памяти погибших, позвольте мне еще раз поздравить всех нас с Днем полиции и поблагодарить вас за вашу службу.

Хочу подчеркнуть, что полиция Республики Армения уже больше года работает, мягко говоря, в перегруженном режиме.

Сначала эпидемия коронавируса, которая начала распространяться в Республике Армения более года назад, создала новые проблемы для государства и полиции. И основным действующим институтом, занимающимся обеспечением соблюдения противоэпидемических правил, была полиция Республики Армения. И это действительно стало дополнительным бременем к обычной повседневной работе полиции. Т.е. мы имели дело с ситуацией, которой, по сути, полиция раньше не занималась. Т.е. это была дополнительная работа, которую была вынуждена выполнять полиция.

Затем началась 44-дневная война, в которой сотрудники полиции, служащие полицейских войск приняли самое непосредственное и активное участие, отличившись своим героизмом, и к сожалению, многие сотрудники погибли за Родину. Десятки сотрудников полиции получили тяжелые ранения и стали инвалидами.

После 44 дней войны разгорелись внутриполитические страсти, и я хочу с удовлетворением отметить, что, возможно, у нас было беспрецедентное в мировой истории явление, когда, несмотря на звучавшие в течение нескольких месяцев призывы к убийствам, расстрелам, казням, расколу в Республике Армения, по сути, мы разрешили внутриполитическую ситуацию без насилия.

При этом хочу подчеркнуть, что силы, призывающие к насилию, также не имели возможности применить насилие, кроме, конечно, произошедших в ночь с 9 на 10 ноября событий, когда огромная часть сотрудников нашей полиции, правоохранительных органов находилась на передовой, чтобы участвовать в защите границ Республики Армения и Республики Арцах.

Я считаю очень важным достижением нашей правоохранительной системы, в том числе полиции, то, что мы смогли пойти по пути, который позволил нам не создавать атмосферу ненависти, не создавать атмосферу враждебности, а действительно объединить народ Республики Армения, народ Арцаха, армянский народ вокруг нашей государственности, законности, правовой системы.

И в ближайшем будущем, конечно, еще есть важные дела в этом плане. Предстоят внеочередные парламентские выборы, и я надеюсь и уверен, что правоохранительные органы Армении, полиция смогут обеспечить правопорядок, законность, право граждан Республики Армения на свободные выборы.

Еще раз хочу констатировать, что в этот период, начиная с 2018 года, во всех своих контактах с правоохранительными органами, в том числе с полицией, и за открытыми дверями, и публично я ставил следующую задачу: обеспечить законный процесс выборов, обеспечить все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан Республики Армения, исключить все возможности подкупа на выборах и любую возможность незаконного влияния на волю избирателей. И я убежден, что вместе мы сможем решить эту задачу.

Уважаемые коллеги,

Хочу еще раз поблагодарить вас за вашу службу. Хочу еще раз выразить свои соболезнования всем полицейским и семьям павших за Родину сотрудников, а также подчеркнуть, что нашим самым большим долгом перед их памятью будет создание по-настоящему сильного, справедливого, законного государства.

Мы говорили о сотрудниках полиции, которые пали во время войны, но я хочу выделить наших полицейских, погибших в борьбе с преступностью, потому что они тоже отдали свои жизни за Родину, за народ и за право и законность. Выражаю слова соболезнования всем нашим погибшим полицейским, слова поддержки всем нашим полицейским, которые стали инвалидами.

Республика Армения и, я уверен, что и полиция делают и будут делать все, чтобы поддержать этих коллег и членов их семей. И я хочу еще раз поблагодарить вас всех за услуги, оказанные Республике Армения, за вашу работу по сохранению и защите законности, верховенства закона и соблюдению общественного порядка. Господин Казарян, под Вашим руководством.

Будьте уверены, что эта работа достойна и удостаивается высокой оценки. И я хочу подчеркнуть, что сейчас контекст таков, что эта работа удостаивается высокой оценки со стороны не только государства, но и общественности в целом.

Вы знаете, очень важно констатировать, что мы еще не можем оценить то, что произошло в этот период, качество управления и разрешения ситуации, потому что мы все еще находимся в этом процессе, но будьте уверены, что оценка будет высокой, потому что, как я уже сказал, потом окажется, что в мире не было прецедента, чтобы страна, находящаяся в такой сложной ситуации, страна, находящаяся в рамках таких разделительных линий, смогла разрешить внутриполитическое, внутреннее общественное противостояние в таких условиях, что в результате не углубилась ненависть, а наоборот, созданы реальные предпосылки для объединения общества, для преодоления вызовов, стоящих перед нашим государством.

Тем не менее, это, конечно, не означает, что мы или другие должны забывать, что полиция, правоохранительные органы являются силовыми органами и имеют законное право применять силу во всех случаях, когда люди и круги намерены нарушить закон, пересечь черты, которые пересекать нельзя никому.

Позвольте еще раз поблагодарить вас и пожелать всем успехов в обеспечении верховенства закона, законности и общественной безопасности в Республике Армения”.

Затем в ходе заседания коллегии был представлен доклад о результатах проделанной полицией в 2020 году работы и мероприятиях, направленных на обеспечение верховенства закона.