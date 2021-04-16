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В филиале Банка Грузии в Тбилиси захватили заложников

В филиале Банка Грузии в Тбилиси захватили заложников

Неизвестные лица ворвались в пятницу с огнестрельным оружием в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили там заложников. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

По его данным, филиал расположен в столичном районе Авлабари. Он находится в здании, где ведутся ремонтные работы. Место преступления оцеплено полицией. Как заявляют очевидцы, выстрелов слышно не было,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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