В филиале Банка Грузии в Тбилиси захватили заложников

Неизвестные лица ворвались в пятницу с огнестрельным оружием в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили там заложников. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

По его данным, филиал расположен в столичном районе Авлабари. Он находится в здании, где ведутся ремонтные работы. Место преступления оцеплено полицией. Как заявляют очевидцы, выстрелов слышно не было,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.