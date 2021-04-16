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Президент Ливана получил приглашение на мероприятия, посвященные памяти жертв Геноцида армян

Президент Ливана получил приглашение на мероприятия, посвященные памяти жертв Геноцида армян

Президент Ливана Мишель Аун получил приглашение от президента Армении в Ереване 24 апреля принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает официальная страница президента Ливана в Facebook. Приглашение президенту Ливана передал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Ливане Ваагн Атабекян.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.

Ливан - одна из примерно 30 стран, признавших и осудивших Геноцид армян. Палата депутатов страны приняла это решение 3 апреля 1997 году. 11 мая 2000 г. законодательный орган Ливана принял еще один документ.


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