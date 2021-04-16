Президент Ливана получил приглашение на мероприятия, посвященные памяти жертв Геноцида армян

Президент Ливана Мишель Аун получил приглашение от президента Армении в Ереване 24 апреля принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Геноцида армян.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает официальная страница президента Ливана в Facebook. Приглашение президенту Ливана передал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Ливане Ваагн Атабекян.

Геноцид, осуществленный Османской империи в 1915 г. в отношении армян, был величайшим преступлением начала XX века. Армяне всего мира отмечают 106-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, высокопоставленные официальные лица страны и прибывающие в Армению гости 24 апреля по традиции бывают на холме Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В разных странах мира проходят памятные мероприятия, марши требований.

Ливан - одна из примерно 30 стран, признавших и осудивших Геноцид армян. Палата депутатов страны приняла это решение 3 апреля 1997 году. 11 мая 2000 г. законодательный орган Ливана принял еще один документ.