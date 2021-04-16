Мы должны поощрять реализацию совместных программ: президент Армении посетил Парламент Грузии

Президент Республики Армения Армен Саргсян посетил Парламент Грузии, где встретился со спикером Парламента Арчилом Талаквадзе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Во встрече приняли участие первый вице-спикер Парламента Грузии, руководитель парламентской группы дружбы Грузия-Армения Георгий Вольский, вице-спикеры Леван Лоселиани, Автандил Эникудзе, председатель комиссии по иностранным делам Николоз Самхарадзе, депутаты Самвел Манукян и Сумбат Кюрегян. Спикер парламента Арчил Талаквадзе приветствовал президента Армении Армена Саргсяна и его визит в Грузию, подчеркнув, что это очень динамичное и интересное для двух стран время, и сейчас хороший момент для будущего наших демократий. “Я уверен, что Армения и ее народ использую это сотрудничество для развития возможностей, создания новых перспектив, укрепления демократии и экономики”, - сказал он.

Арчил Талаквадзе выразил свое содействие прогрессу и развитию Армении, подчеркнув, что она выступает за мир и решение вопросов путем диалога.

Отметив, что в регионе есть и другие проблемы, в том числе и пандемия, спикер Парламента Грузии поблагодарил Армению за эффективное сотрудничество во время пандемии.

Выразив благодарность за теплый прием, президент Армении Армен Саргсян особо отметил, что сила малых стран обуславливается их действиями. “В этом контексте такие страны, как Армения и Грузия, должны активно участвовать в международных отношениях, в отношениях с дружественными или соседними странами, большими или малыми, или сверхдержавами”, - сказал президент Саргсян. - “Нужно иметь особые отношения с родственниками. Грузия для нас именно такая. Не случайно, что я принял приглашение президента Грузии приехать и поговорить о ситуации, обменяться информацией, а также поговорить о будущем”.

По словам президента Армении, экономическая ситуация в данное время достаточно тяжелая, экономики обеих стран серьезно пострадали от пандемии. “Мы должны поощрять реализацию совместных программ, поскольку региональные совместные программы могут быть намного более привлекательными для международных инвесторов”, - сказал президент Саргсян.

Президент отметил, что в настоящее время перед всем миром полно вызовов, в том числе и перед нашими странами. “Думаю, нам пора задуматься о том, какие шаги следует предпринять для обеспечения стабильности, предсказуемости и безопасности в регионе”, - сказал президент Армен Саргсян.

В контексте вопросов безопасности и стабильности в регионе президент Саргсян счел недопустимым, что спустя несколько месяцев после войны, Азербайджан, нарушая все нормы международного гуманитарного права, продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц.