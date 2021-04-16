В Доме камерной музыки в память о жертвах Геноцида армян прозвучит “Реквием” Моцарта

23 апреля в 24:00, в полночь в память о невинных жертвах Геноцида армян в Доме камерной музыки им. Комитаса прозвучит “Реквием” Моцарта.

Как передает «Арменпресс», выступят Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян), Государственный камерный хор “Овер” (хормейстер - Сона Ованнисян).

Солисты - сопрано, заслуженная артистка Республики Армения Ирина Закарян, меццо-сопрано София Туманян, тенор, Заслуженный артист Республики Армения Ованес Айвазян, бас - Фердинанд Мурадян.

Проект реализуют Министерство НОКС и Национальный центр камерной музыки.