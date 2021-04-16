Украинские и армянские атомщики обменялись опытом на семинаре в Ровно

Специалисты по ремонту Армянской атомной электростанции участвовали в семинаре по теме “Оценка эффективности работ по ремонту оборудования АЭС”на Украинской атомной электростанции Ровно (РАЭС).

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на analitikaua.net со стороны РАЭС были привлечены специалисты энергоремонтного подразделения и Учебно-тренировочного центра. В течение недели атомщики обменивались опытом, идеями и навыками по техническому обслуживанию и ремонту АЭС.

В первый же день семинара состоялось рабочее совещание во главе с главным инженером РАЭС Павлом Ковтонюком и представителем РАЭС Анатолием Васильчуком.

Павел Ковтонюк такие встречи назвал взаимовыгодными и полезными.

В ходе мероприятия специалисты РАЭС подробно ознакомили гостей с техническим обслуживанием и ремонтными работами электростанции, организацией ремонта оборудования, важных для безопасности систем, особенностями организационной структуры подразделения энергоснабжения и т. д.