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В Иране заявили о получении первой партии обогащенного до 60% урана

В Иране заявили о получении первой партии обогащенного до 60% урана

Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащенного до 60%. Об этом заявил в пятницу председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С гордостью сообщаю, что иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60%", - цитирует его агентство ISNA.


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