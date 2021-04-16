В Иране заявили о получении первой партии обогащенного до 60% урана

Иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащенного до 60%. Об этом заявил в пятницу председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С гордостью сообщаю, что иранские ученые сумели получить уран, обогащенный до 60%", - цитирует его агентство ISNA.