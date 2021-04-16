В рейтинговом турнире ОИ участие примут 4 армянских борца греко-римского стиля

Стало известно кто из армянских борцов греко-римского стиля примет участие в рейтинговом турнире Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами состав команды представил главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Эдуард Саакян.

За путевки на Олимпийские игры поборются Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Артур Шагинян (87 кг) и Давид Овасапян в супертяжелом весе.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.