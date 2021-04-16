Началось строительство нового моста на территории пропускного пункта Садахло- Баграташен

Состоялось заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии, созданной для координации строительных работ нового моста через реку Дебед в районе пропускного пункта Садахло-Баграташен. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения.

На онлайн-заседании был дан старт строительства нового моста “Дружба”.

С армянской стороны в заседании участие приняли представители Министерства территориального управления и инфраструктур, Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Министерства окружающей среды, СНБ, Комитета государственных доходов, Комитета городского развития и ГНКО “Департамент дорог”.

Приветствуя участников, сопредседатель армяно-грузинской совместной межправительственной комиссии, заместитель министра территориального управления Армении Кристине Галечян отметила, что Армения программам развития инфраструктуры придает большое значение. Это находится в центре внимания общественности. Обе страны должны сделать все возможное для успешной реализации этой программы. Г-жа Галечян особо отметила обеспечение качества при строительстве моста и выполнение строительства в соответствии с международными стандартами. Она также высоко оценила усилия правительства Грузии в деле строительства нового моста.

Грузинская сторона также строительству моста “Дружбы” с точки зрения удобного и безопасного пересечения границы между двумя странами придает весьма важное значение.

В ходе заседания руководитель программы строительства нового моста Изабелла Мурадян представила детали проекта и его текущий этап. Будут построены два отдельных моста по двум направлениям на расстоянии 1 м друг от друга. Длина моста составит 386 м, ширина - 8,35 м. Общая ширина пролетов каждого моста составляет 11,85 м. Мост будет иметь внешнее освещение и водосточную систему.

Стороны утвердили проектную документацию, необходимый для строительства персонал и перечень грузов, транспортных средств, которые должны въехать в зону строительства в упрощенном порядке. В ходе встречи обсуждалась необходимость упрощения определенных процедур для обеспечения успешной и своевременной реализации программы.

Напомним, что строительство нового моста через реку Дебед в районе пропускного пункта Садахло-Баграташен является совместной армяно-грузинской программой, ее финансируют Европейский банк реконструкции и развития и правительства Армения и Грузия. Контракт на проектирование и строительство моста подписан с компанией “Ariana Tunnel Dam Co.” (Иран). Технический надзор осуществляет совместное предприятие компания “Soosung Engineering Co., Ltd” и компания “Korea Consultants International Co., Ltd” (Корея).