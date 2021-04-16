Католикос Всех Армян принял военнослужащих, выезжающих на лечение в Австрию

16 апреля Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине пятерых военнослужащих, раненых во время второй Арцахской войны, которые в ближайшие дни отправятся на лечение в Австрию. На первом этапе программы лечение пройдут пять военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили из Информационной службы Первопрестола.

Встреча началась с молитвы “Отче наш”, после которой исполнительный директор Медицинского центра “Измирлян” Первопрестольного Святого Эчмиадзина профессор Армен Чарчян представил Его Святейшеству воинов, отправляющихся на лечение. Армен Чарчян подтвердил, что парни нуждаются в дополнительном лечении, чтобы их выздоровление было эффективным и полным. Г-н Чарчян выразил благодарность Первопрестольному Святому Эчмиадзину, Папской Делегации Центральной Европы за организацию усилиями армянской общины и при содействии межцерковных структур дальнейшего лечения парней в лучших медицинских учреждениях Вены.

Передав свое Патриаршье благословение отважным воинам, Католикос всех армян похвалил их за самоотверженное служение Родине и за героический дух, проявленный во время войны. Его Святейшество заявил, что весь армянский народ признателен им и ценит их самоотверженные жертвы во имя любви к Родине. Католикос Всех Армян подтвердил, что Армянская Церковь последние годы оказывала помощь раненым патриотам - защитникам Родины, пытаясь вернуть их к нормальной жизни.

Его Святейшество сообщил, что Первопрестол через свои епархии и общины по всему миру приложит все усилия для продолжения организации лечения раненых военнослужащих в зарубежных медицинских учреждениях. Его Святейшество пожелал, чтобы дополнительное лечение помогло парням преодолеть существующие проблемы, выздороветь, вернуться к своему служению народу и Родине.

В конце встречи Католикос Всех Армян благословил ребят, пожелав им скорейшего выздоровления и возвращения на родину.