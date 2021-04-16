В Нигерии 10 человек умерли из-за отравления соком

Не менее 10 человек умерли и более 400 госпитализированы на севере Нигерии после употребления сока, содержавшего токсины. Об этом сообщил в пятницу нигерийский новостной портал The Authority со ссылкой на медицинские власти штата Кано.

"Мы обеспокоены создавшейся ситуацией, 10 человек умерли, еще 400 помещены в больницу, основной диагноз - почечная недостаточность", - заявил министр здравоохранения штата Амину Ибрагим Цаньява. Он призвал людей проявлять повышенную внимательность и не покупать самодельные напитки, особенно в период священного для мусульман месяца поста рамадан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти ведут расследование нескольких случаев отравления соками на севере Нигерии. В основном пострадавшие употребляли поддельную продукцию.