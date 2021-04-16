Артур Алексанян наберет к Олимпийским играм новые силы: Эдуард Саакян

“Борцов для участия в чемпионате Европы мы отобрали с учетом результатов международного турнира и чемпионата Армении. Поскольку в этом году календарь турниров был очень плотным, мы собрали такую команду, борцы которой и в будущем смогли бы участвовать в турнирах”, - как передает «Арменпресс», сказал главный тренер сборной Армении Эдуард Саакян. Он подчеркнул, что тренерский штаб команды хочет поровну распределить спортсменов, так, чтобы они могли участвовать и в молодежном первенстве.

“Что касается Артура Алексаняна, не участвующего в чемпионате Европы, мы решили, что он будет участвовать в турнире в Будапеште, который пройдет перед Олимпийскими играми. Артур Алексанян чувствует себя хорошо, к Олимпийским играм он наберет новые силы ”, - сказал Эдуард Саакян.

По словам главного тренера, до ОИ команда сборной проведет несколько учебно-тренировочных сборов, одни из них - за рубежом.

Борцы греко-римского стиля примут участие в чемпионате Европы в следующем составе: Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Варужан Григорян (77 кг), Карапет Чалян (82 кг).

Ранее стал известен состав борцов вольного стиля: Геворг Тадевосян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Марзпет Галстян (92 кг).

Чемпионат Европы пройдет в Польше с 19 по 25 апреля.