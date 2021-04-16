Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов работать конструктивно с Россией, в особенности - в тех областях, где это выгодно Вашингтону.

"Там, где для США есть интерес в работе с Россией, мы должны и будем это делать", - отметил он, выступая в Белом доме,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также Байден выразил надежду на возможность "наладить приемлемый вариант взаимодействия" с Россией.

"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - добавил он.

Президент США Джо Байден добавил, что состоявшийся на этой неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был "искренним и уважительным". Американский лидер добавил, что обе страны несут "значительную ответственность за глобальную стабильность".

Ранее, в четверг, власти США ввели санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ в ответ на "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Кроме того, Вашингтон в рамках новых санкций против РФ решили выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне десять ее сотрудников. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома. Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. В НАТО поддержали антироссийские санкции США. МИД РФ назвал реакцию НАТО на санкции США "вассалитетом 21-го века".