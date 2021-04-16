Пентагон заявил, что сосредоточит внимание на Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон считает, что Пентагон должен сосредоточить основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе в свете вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил в четверг на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Я думаю, одна из целей того, что президент и его помощники сделали осторожные шаги по Афганистану, состоит в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы командования наших вооруженных сил, чтобы сосредоточиться на ключевых вызовах 21-го века. По нашему мнению, они главным образом лежат в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал чиновник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он отметил, что часть сил, находящихся в Афганистане, будет "перенаправлена" с учетом этой цели. "Думаю, есть понимание, что важнейшие события происходят в Западно-Тихоокеанском регионе, а Афганистану высшее руководство уделяло непропорционально много времени и внимания", - подчеркнул указанный представитель администрации США.

"В конечном счете нам надо было сделать выбор, на каком направлении сосредоточить усилия в стратегической сфере. Было принято решение, что это в большей степени нужно в Западно-Тихоокеанском регионе", - указал он. Спецбрифинг был посвящен визиту в США премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. Планируется, что он в пятницу встретится с президентом США Джо Байденом.

Американский лидер заявил в среду, что США начнут вывод своих войск из Афганистана к 1 мая и завершат к 11 сентября.