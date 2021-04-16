Мужчина устроил стрельбу на объекте FedEx в США и покончил с собой

Вооруженный человек устроил стрельбу на объекте компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана), после чего свел счеты с жизнью, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным полиции Индианаполиса, несколько человек получили огнестрельные ранения. Пока не ясно, есть ли среди жертв стрелка погибшие. По данным местного WISH-TV, поступали неподтвержденные данные о гибели пяти человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Полиция Индианаполиса прибыла на место происшествия, когда напавший был еще жив. Представитель городской полиции заверила СМИ, что опасности для общественности больше нет.