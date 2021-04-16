Поиски останков погибших и без вести пропавших продолжаются в направлении Воротана

Поиски останков погибших и считающихся без вести пропавшими военнослужащих, а также гражданских лиц 16 апреля продолжатся в направлении Воротана (Кубатлу), перешедшего под контроль Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба МВД Арцаха, добавив, что поиски проводятся одним спасательным отрядом.

“Поиски, проведенные 15 апреля в районе Джракана, не дали результатов. Работы были остановлены после взрыва мины”, - сообщили в спасательной службе МВД Арцаха, уточнив, что состояние здоровья спасателя, пострадавшего в результате взрыва - стабильное. Он находится в реанимации, но во второй половине дня его переведут в больничную палату.

В ходе поисков в районе Джракана (участок Кэнд Хорадиз), находящемся вне контроля Арцаха, в полдень 15 апреля в результате взрыва мины ранение получил командир оперативной группы специального подразделения быстрого реагирования Управления спасательных сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Т. Х. 1975 г. р.

Т. Х. ранение получил в области правой стопы. На месте ему первую медицинскую помощь оказали азербайджанские военные, затем группа, проводящая поисковые работы, доставила раненого в Республиканский медицинский центр Степанакерта.