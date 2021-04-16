“Армянский уголок” тбилисского музея искусств “Art Palace”: Нуне Саркисян посетила музей 

В рамках официального визита президента Республики Армения Армена Саркисяна в Грузию госпожа Нуне Саркисян побывала в тбилисском Музее искусств “Art Palace”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Это историческое здание известно не только своей архитектурой, но и уникальными коллекциями экспонатов грузинской культуры и искусства. Здесь хранится более 300 000 экспонатов, связанных с грузинским театром, кино, оперой и балетом, фольклором, в том числе и множество экспонатов, представляющих армянское искусство и культуру.

В сопровождении генерального директора музея Георгия Каландия госпожа Саркисян осмотрела музей, ознакомилась с его экспонатами, отражающими историю и развитие различных отраслей искусства.

В связи с визитом г-жи Саркисян в музее был открыт специальный “Армянский уголок”, в котором были представлены предметы, связанные с деятельностью Государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна в Тбилиси, начиная с 19 века, когда он функционировал как Армянский профессиональный театр. Здесь были представлены королевские костюмы, использованные в фильмах великого режиссера Сергея Параджанова, а также прекрасные образцы ахалцихского серебра, коллекция архивных фотографий церквей и монастырей средневековой столицы Ани.

Г-жа Саркисян поблагодарила директора музея за организацию такой красивой и впечатляющей выставки. Она сделала запись в книге почетных гостей музея, поделившись своими впечатлениями, пообещав вернуться и провести в музее больше времени.