СМИ: четыре человека погибли при взрыве на юге Афганистана
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли в результате взрыва в ночь на пятницу размещенной у дороги бомбы в афганской провинции Кандагар на юге страны. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал Tolo News.
По его информации, все четверо погибших являлись членами одной семьи. Другие подробности не приводятся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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