Национальное собрание Армении продолжает обсуждение доклада правительства. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 33 вопроса.

Депутаты продолжат обсуждение доклада “О ходе и результатах выполнения программы правительства Республики Армения на 2020 год”, который 14 апреля представил премьер-министр Армении Никол Пашинян, а затем приступят к обсуждению других вопросов повестки дня.

По завершении обсуждения доклада, парламентарии в первом чтении обсудят проекты о Фондах с неприкосновенным капиталом, О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О банкротстве”, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергосбережении и возобновляемой энергетике” и ряд других законов и законодательных пакетов.

Во втором чтении Парламенту будут представлены проекты законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Армения и другие законодательные пакеты.

Национальному собранию также будут представлены отчет “О деятельности прокуратуры Республики Армения на 2020 год”, годовой отчет “О деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2020 год”, годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года” и годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, как национального механизма по предупреждению на 2020 год”.