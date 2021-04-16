Нельзя говорить о ране, оставляя ее открытой: Ара Хзмалян о новых репертуарах театров

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмаляна, искусство в эти тяжелые для Армении времена может сыграть положительную роль в жизни людей. Он считает что, театры должны ставить новые спектакли, которые у публики будут повышать чувство ответственности и волю к жизни.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» замминистра сказал, что после 44-дневной Арцахской войны они встретились с директорами театров, чтобы узнать об их творческих программах и подходах.

“У нас есть еще не зажившие раны, у нас определенно упадочное настроение, мы пережили трагедию. И если есть реальные, серьезные причины для трагического настроя, очень важно, чтобы искусство помогло бы, стало опорой для человека, не допустило, чтобы он потонул в собственной трагедии, в своих чувствах. Поэтому театрам нужно очень внимательно подходить к выбору репертуара. О войне говорить пока рано. Нельзя говорить об открытой ране, имея ее. Нам еще предстоит пережить войну. Пережить те эмоциональные потрясения, в которых мы находимся сегодня”, - сказал Хзмалян, добавив, что он глубоко убежден в том, что миссия творца, деятеля культуры сегодня, как никогда, намного выше. Она в создании позитивного настроения, стремления к жизни, сосредоточенности и ответственности!

По словам Хзмаляна, если отложить в сторону эту важнейшую миссию и говорить о войне, о жертвах войны, мы не сможем соревноваться с жизнью, потому что она намного сильнее, она может сказать человеку гораздо больше, чем может сказать искусство. “Сегодня искусство должно быть противопоставлено жизни, оно не должно подчиняться велениям жизни, трагедиям жизни. Оно должен давать человеку возможность жить. Именно об этом нужно подумать руководителям сферы. Если нам не удастся сбалансировать общественное настроение, мы будем стимулировать эмиграцию, будем способствовать пьянству, наркомании, изоляции, десоциализации гражданина. Искусство должно помочь человеку выйти из действительно сложной исторической ситуации”, - сказал он.

Говоря об оценке эффективности театров, Хзмалян отметил, что его часто спрашивают, как он представляет себе измеримые показатели эффективности в искусстве. Хзмалян предлагает обратить внимание на несколько моментов. “Мерой эффективности театров может быть количество гастролей, но также может быть и количеством приглашений. То есть, сколько международных фестивалей знают о вашем театре? Возможно, вы не посещаете фестивали из-за финансовых или технических возможностей, но у вас есть приглашения. Важны опубликованные в СМИ статьи о спектакле или об актерах, деятельности творческого коллектива театров - интервью, встречи и т. д. Важно также и то, со сколькими режиссерами работает актер данного театра, существенно и количество приглашенных режиссеров. Это реальные вещи, которые можно измерить в данном театре. Их необходимо определить, и тогда, каждая структура будет иметь свой показатель эффективности. Таким образом, государство сможет сориентироваться в содействии той или иной структуры”, - заключил Ара Хзмалян.

Анжела Амбарцумян