Европейские индексы - 15-04-21
МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.30% и составил 15255.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.41% и составил 6234.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 6983.50 пункта, а российский RTSI снизился на 1.02% и составил 1474.85 пункта.
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