Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Европейские индексы - 15-04-21

Европейские индексы - 15-04-21

МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.30% и составил 15255.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.41% и составил 6234.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 6983.50 пункта, а российский RTSI снизился на 1.02% и составил 1474.85 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации