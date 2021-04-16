Европейские индексы - 15-04-21

МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.30% и составил 15255.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.41% и составил 6234.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 6983.50 пункта, а российский RTSI снизился на 1.02% и составил 1474.85 пункта.