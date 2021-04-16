Итальянская “Рома” вышла в полуфинал Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме ответного четвертьфинального матча “Аякс” имел территориальное преимущество, однако, в первые 45 минут он так и не сумел воспользоваться им и поразить ворота “Ромы”.

Во втором тайме “Рома” делала акцент на контратаках, что и дало результат. При контратаке на 71-й минуте отличился Эдин Джеко.

В итоге матч завершился вничью - 1:1. Но, так как “Рома” в предыдущей игре победила со счетом 2:1, она вышла в следующий раунд Лиги Европы.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, но был заменен на 87-й минуте.

Путевки на полуфинал Лиги Европы завоевали также “Виллиареал”, “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.