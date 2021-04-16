Газета “Айастани Анрапетутюн”: Шаг назад или тактический маневр

“В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делает заявления о готовности Анкары предоставить Украине “необходимое содействие” для решения конфликта, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу объявляет, что Турция не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Понятно, что российско-украинское столкновение имеет более двух бенефициаров и обострение ситуации в Донбассе в какой-то момент может выйти из-под контроля со всеми вытекающими серьезными последствиями. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия планирует довести свои вооруженные силы на украинской границе до тактических групп 56 батальонов и 110 000 человек. На границе уже 330 боевых самолетов и 240 вертолетов”.

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