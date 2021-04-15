Правительство Польши отправило 3 тонны гуманитарной помощи для ​​вынужденных переселенцев из Арцаха

Правительство Польши 15 апреля отправило в Армению 3 тонны гуманитарной помощи, которая будет предоставлена вынужденным переселенцам из Арцаха, поселившимся на территории Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в аэропорту "Звартноц" заявила первый заместитель министра труда и социальных вопросов Татевик Степанян.

По словам первого заместителя министра труда и социальных вопросов, вынужденным переселенцам из Арцаха предоставлено все необходимое, а гуманитарная помощь, отправленная из Польши, станет для них дополнительной поддержкой.

Посол Польши в Армении Павел Чеплак напомнил, что 31 марта 2021 года министр иностранных дел Армении Ара Айвазян призвал к гуманитарной помощи, на что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий довольно быстро отреагировал.