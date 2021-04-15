На встрече с послом РФ министр обороны Армении подчеркнул необходимость возвращения пленных

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 15 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Во встрече также принял участие военно-воздушный атташе посольства России в Армении полковник Андрей Грищук.

Как сообщили Арменпресс в МО Армении, в ходе встречи министр обороны подчеркнул роль и усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе.

Высоко оценив процесс и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе, Вагаршак Арутюнян еще раз подчеркнул необходимость немедленного решения проблемы возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц в Армению.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, планирования и организации совместных военных учений в России.

Стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества и политического диалога, а также эффективное сотрудничество в оборонной сфере.