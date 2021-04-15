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Спикер НС Армении провел встречу с председателем парламента Молдовы

Спикер НС Армении провел встречу с председателем парламента Молдовы

В рамках 52-го заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян в Санкт-Петербурге провел встречу с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны подчеркнули, что Молдова и Армения должны расширять и укреплять сотрудничество на парламентском уровне, сохраняя положительную динамику существующего диалога.

Зинаида Гречаный подтвердила решимость парламента Молдовы продолжать открытый, конструктивный и практический диалог с Национальным Собранием Армении. «Желаю мира и процветания армянскому народу, которого мы считаем другом нашей страны», - сказала она.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы развития двусторонних отношений и дальнейшего расширения сотрудничества, а также ряд внешнеполитических вопросов.


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