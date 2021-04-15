После визита президента Армении наши отношения перейдут на качественно новый этап: глава МИД Грузии

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает официальный визит президента Республики Армения Армена Саркисяна в Грузию важным явлением в двусторонних отношениях. Как передает Арменпресс со ссылкой на Первый канал Грузии, Залкалиани отметил, что этот визит - хорошая возможность обсудить все основные направления двусторонних отношений и текущую ситуацию в регионе.

«В ходе визита у сторон будет возможность поговорить о той динамике, которая сохранялась в армяно-грузинских отношениях в последние годы, а также о перспективах сотрудничества. Визит осуществляется в очень важное время и естественно, есть хорошая возможность для того, чтобы были обсуждены все основные направления двусторонних отношений, а также ситуация в регионе», – отметил министр.

По словам Давида Залкалиани, на сегодняшний день очень важен обмен позициями по сложившейся ситуации в регионе, а также в плане того, что необходимо сделать для того, чтобы в регионе была продолжительная стабильность и развитие.

«Уверен, что после этого визита наши отношения перейдут на качественно новый этап», – отметил глава МИД Грузии.