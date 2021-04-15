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Наши страны вместе должны определить будущее нашего региона: Зурабишвили 

Наши страны вместе должны определить будущее нашего региона: Зурабишвили 

Президент Армении Армен Саркисян и президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече в Тбилиси обсудили будущий потенциал региона Южного Кавказа. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила президент Грузии, добавив, что этот потенциал является редким с точки зрения экономики, учитывая интересы иностранных игроков.

«Все это свидетельствует о важности нашего региона. Однако роль стран Кавказа остается решающей для будущего Кавказа. Наши страны должны совместно определить его, в то же время мы видим Кавказ только как открытый регион с точки зрения его транзитного потенциала.

Реализация массовых проектов по транзиту через Кавказ и Черное море в направлениях Азии и Европы требует активного участия всех и, в частности, одного из основных игроков, Европейского Союза, с другими заинтересованными сторонами», - сказала Зурабишвили.


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