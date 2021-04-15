Невозможно обеспечить стабильность в регионе без справедливого урегулирования Арцахского конфликта: Саркисян

Армения придает большое значение дружбе и сотрудничеству с соседней Грузией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси, подчеркнув, что армяно-грузинские отношения имеют многовековую историю.

«Я могу с уверенностью сказать, что укрепление наших отношений с Грузией является одной из важных предпосылок для безопасности и развития как наших стран, так и всего региона», - сказал Саркисян.

Он сказал, что с грузинской коллегой они обсудили широкий круг вопросов повестки дня, включая транспорт, энергетику, туризм, сельское хозяйство, образование, культуру и другие области. По словам президента Армении, есть большой потенциал для сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственной безопасности.

«Мы также затронули вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности с учетом новых реалий, сложившихся в случае с Арменией в результате активной военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха при активной и открытой поддержке Турции.

Я представил грузинской коллеге подходы и взгляды армянской стороны на нагорно-карабахский конфликт. Я особо подчеркнул, что невозможно установить длительный мир в регионе, обеспечить стабильность без справедливого урегулирования Арцахского конфликта. Я также затронул возможность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и необходимость этого.

Я подчеркнул необходимость скорейшего решения огромных гуманитарных проблем, возникших вследствие войны, в том числе освобождения пленных, заложников или лиц с таким статусом со стороны Азербайджана. Это очень важный вопрос, это гуманитарный вопрос», - заявил Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что недопустимо манипулирование Азербайджаном ситуацией, сложившейся вследствие войны, проведение политики посягательства на национальное достоинство. Эта политика не может способствовать формированию атмосферы диалога», - сказал он, выразив обеспокоенность в связи с вопросом сохранения армянского исторического и культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

В конце своего выступления, поблагодарив Саломе Зурабишвили за теплый прием, президент Армении выразил надежду на то, что в ближайшее время увидит своего грузинского коллегу в Армении.