Предложение Грузии стать площадкой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается в силе: Зурабишвили 

Предложение Грузии стать площадкой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается в силе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе совместного заявления с президентом Армении Арменом Саркисяном в Тбилиси.

«Я очень рада, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани. После нашей предыдущей встречи мы все столкнулись с очень серьезными проблемами на Кавказе. С одной стороны, пандемия затронула экономики всех трех стран, закрыла наши отношения с миром и друг с другом, а также и у нас были человеческие жертвы. Однако картина войны была намного хуже. Хочу выразить соболезнования семьям погибших во время этой войны и выразить соболезнования Вам, господин президент.

Во время войны, как и сейчас, Грузия выступала за мир. В знак этого, была предложена наша площадка для встреч, диалога, разрядки ситуации. Это предложение остается в силе», - сказала Зурабишвили.

По словам президента Грузии, все прекрасно понимают, что любой конфликт в регионе вредит всему региону, поэтому мир и сотрудничество не имеют альтернативы для развития Кавказа.

«В связи с важностью стабильности в регионе мы также обсудили ситуацию на Украине, дестабилизацию в Черноморском регионе и за его пределами. Мы понимаем, насколько важна сегодня деэскалация для этого региона», - сказала она.