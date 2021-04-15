Арсен Торосян и посол КНР обсудили перспективы развития сотрудничества между правительствами Армении и Китая

Руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники отметили важность постоянного развития армяно-китайских дружественных отношений и подчеркнули необходимость придать им новый импульс.

Арсен Торосян высоко оценил предоставленную Армении помощь правительства Китая в различных отраслях, в том числе в сферах развития инфраструктуры, образования и здравоохранения. Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что правительство Армении заинтересовано в дальнейшем развитии сотрудничества с китайской стороной, и подчеркнул важность активизации работ по расширению присутствия китайского бизнеса на армянском рынке.

Посол Юн выразил удовлетворение двусторонним сотрудничеством, добавив, что правительство Китая также заинтересовано в расширении отношений с Арменией в различных сферах. Посол подчеркнул факт открытия китайской школы в Ереване как гарантию укрепления связей между армянским и китайским народами, что, по его словам, способствует распространению китайского языка в нашей стране и дальнейшему расширению связей в сфере образования.

Стороны также коснулись возможностей обмена опытом в сфере государственного управления, роста товарооборота, реализации инфраструктурных проектов, активизации туристических потоков.