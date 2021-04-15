Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

США предоставят дополнительных 8 млн долларов на улучшение инфраструктурных программ Армении

США предоставят дополнительных 8 млн долларов на улучшение инфраструктурных программ Армении

Правительство одобрило предложение о подписании 15-й поправки к Соглашению между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки «О поддержке более конкурентоспособного и диверсифицированного частного сектора».

Как сообщает Арменпресс, представленный USAID проект поправки № 15 предусматривает осуществление дополнительных финансовых ассигнований в размере 8 млн 200 тыс долларов, которые будут направлены на программы поддержки для улучшения инфраструктурных услуг.

Также планируется продлить срок действия соглашения до 30 сентября 2025 года. Общая сумма, предоставленная Соединенными Штатами, в настоящее время составляет 91,800,980.41 долларов США.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации