США предоставят дополнительных 8 млн долларов на улучшение инфраструктурных программ Армении

Правительство одобрило предложение о подписании 15-й поправки к Соглашению между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки «О поддержке более конкурентоспособного и диверсифицированного частного сектора».

Как сообщает Арменпресс, представленный USAID проект поправки № 15 предусматривает осуществление дополнительных финансовых ассигнований в размере 8 млн 200 тыс долларов, которые будут направлены на программы поддержки для улучшения инфраструктурных услуг.

Также планируется продлить срок действия соглашения до 30 сентября 2025 года. Общая сумма, предоставленная Соединенными Штатами, в настоящее время составляет 91,800,980.41 долларов США.